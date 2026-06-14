Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели 14 июня телефонный разговор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием", - сообщил Ушаков.

В прошлом году Путин также поздравлял своего американского коллегу с днем рождения по телефону. Нынешний контакт стал первым за последние полтора месяца телефонным разговором президентов России и США, предыдущий состоялся 29 апреля, тогда обсуждалось в том числе перемирие в Украине в период празднования Дня Победы.