Хикмет Гаджиев и Армен Григорян обсудили мирную повестку

14 июня в армянском городе Дилижане состоялась рабочая встреча между помощником Президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и секретарём Совета безопасности Республики Армения Арменом Григоряном.

Как передает Day.Az, во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, связанных с мирной повесткой дня между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность поддержания двухстороннего диалога в контексте усилий, нацеленных на продвижение прочного мира и стабильности в регионе.

Стороны также обменялись мнениями по поводу мер доверия между гражданскими сообществами обеих стран.

Хикмет Гаджиев и Армен Григорян решили поддерживать контакты на рабочем уровне и подтвердили проведение следующей встречи в Азербайджане.