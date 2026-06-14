Сборная Азербайджана сыграет с Испанией в Евролиге

Женская сборная Азербайджана по волейболу сегодня проведет очередной матч Серебряной Евролиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, команда под руководством Фаига Гараева встретится с хозяйками этапа - сборной Испании.

Матч пройдет в спортивном комплексе "Пабельон Педро Феррандис" в Аликанте и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Обе команды подходят к очному противостоянию после уверенных побед в стартовых матчах этапа. Накануне сборная Азербайджана обыграла Северную Македонию со счетом 3:0.

С аналогичным результатом завершила свою первую встречу и сборная Испании, также не оставив шансов команде Северной Македонии.

Таким образом, сегодняшний поединок может стать ключевым в борьбе за первое место на этапе в Аликанте.