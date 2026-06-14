ЧМ-2026: Германия громит Кюрасао

Германия громит Кюрасао.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 47 минуте четвертый гол своей сборной забил Джамал Мусиала.

21:53

Германия упрочила преимущество в матче с Кюрасао.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 45+5-й минуте с пенальти отличился Кай Хаверц.

21:43

Германия вновь выходит вперед в матче с Кюрасао.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 38-й минуте мяч в сетку ворот отправил Нико Шлоттербек.

21:32

Кюрасао сравнивает счет в матче с Германией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 21-й минуте Ливано Комененсия вернул равенство на табло.

21:09

Германия выходит вперед в матче с Кюрасао.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 6-й минуте отличился Феликс Нмеча.

21:00

Начался матч между сборными Германии и Кюрасао. Команды выступают в группе Е.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в Хьюстоне.