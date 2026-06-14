ЧМ-2026: Германия громит Кюрасао - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Германия громит Кюрасао.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 47 минуте четвертый гол своей сборной забил Джамал Мусиала.
21:53
Германия упрочила преимущество в матче с Кюрасао.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 45+5-й минуте с пенальти отличился Кай Хаверц.
21:43
Германия вновь выходит вперед в матче с Кюрасао.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 38-й минуте мяч в сетку ворот отправил Нико Шлоттербек.
21:32
Кюрасао сравнивает счет в матче с Германией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 21-й минуте Ливано Комененсия вернул равенство на табло.
21:09
Германия выходит вперед в матче с Кюрасао.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на 6-й минуте отличился Феликс Нмеча.
21:00
Начался матч между сборными Германии и Кюрасао. Команды выступают в группе Е.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит в Хьюстоне.
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