Во Франции сгорела часовня

Во французском департаменте Кот-д'Армор частично сгорела историческая часовня Сент-Анн.

Как передает Day.Az, пожар уничтожил около 75 % крыши памятника архитектуры.

Часовня, чудом уцелевшая во времена Великой французской революции, уже находилась в аварийном состоянии.