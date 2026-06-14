https://news.day.az/world/1841412.html Во Франции сгорела часовня - ВИДЕО Во французском департаменте Кот-д'Армор частично сгорела историческая часовня Сент-Анн. Как передает Day.Az, пожар уничтожил около 75 % крыши памятника архитектуры. Часовня, чудом уцелевшая во времена Великой французской революции, уже находилась в аварийном состоянии.
Во Франции сгорела часовня - ВИДЕО
Во французском департаменте Кот-д'Армор частично сгорела историческая часовня Сент-Анн.
Как передает Day.Az, пожар уничтожил около 75 % крыши памятника архитектуры.
Часовня, чудом уцелевшая во времена Великой французской революции, уже находилась в аварийном состоянии.
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