Британия задержала нефтяной танкер в Ла-Манше

Британия задержала в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна. Об этом 14 июня сообщает минобороны королевства, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"На борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и правоохранители со спецподготовкой из Национального агентства по борьбе с преступностью... Smyrtos будет предварительно перемещен к якорной стоянке у южного побережья Англии", - говорится в сообщении.

Операция по задержанию длилась шесть часов в тесном сотрудничестве с Францией. Ведомство утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Эту информацию подтвердил британский премьер Кир Стармер.

"В первые часы этого утра я поручил нашим вооруженным силам перехватить нефтяной танкер", - написал он в соцсети Х.

По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была российская Усть-Луга. Сейчас судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.