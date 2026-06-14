Женщина погибла во время прыжка на веревке в Бразилии

Опубликовано видео другого ракурса жуткого инцидента в Бразилии, где организаторы аттракциона забыли закрепить верёвку (трос) на девушке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что организаторы пытались сбежать от полиции и скрылись в лесах, но были в итоге арестованы, а среди зрителей был молодой человек погибшей девушки, ему оказывается психологическая помощь, сообщают бразильские СМИ.