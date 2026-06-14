https://news.day.az/world/1841341.html Женщина погибла во время прыжка на веревке в Бразилии - ВИДЕО Опубликовано видео другого ракурса жуткого инцидента в Бразилии, где организаторы аттракциона забыли закрепить верёвку (трос) на девушке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Женщина погибла во время прыжка на веревке в Бразилии - ВИДЕО
Опубликовано видео другого ракурса жуткого инцидента в Бразилии, где организаторы аттракциона забыли закрепить верёвку (трос) на девушке.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отмечается, что организаторы пытались сбежать от полиции и скрылись в лесах, но были в итоге арестованы, а среди зрителей был молодой человек погибшей девушки, ему оказывается психологическая помощь, сообщают бразильские СМИ.
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