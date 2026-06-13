ЧМ-2026: стартовал матч между сборными Катара и Швейцарии

Стартовал матч чемпионата мира 2026 между сборными Катара и Швейцарии. Команды выступают в группе В.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча проходит на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа".

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