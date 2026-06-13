ФИФА потребовала от сборной Египта убрать звезды с эмблемы на ЧМ‑2026

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Египта убрать семь звезд с эмблемы на чемпионате мира‑2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает в социальных сетях журналист Микки Джуниор.

Сборная Египта на чемпионате мира сыграет в группе G, где ее соперниками будут команды Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.

Сообщается, что ФИФА обратилась к Египту перед стартовым матчем на турнире против Бельгии с требованием убрать семь звезд с эмблемы национальной команды, символизирующие семь побед в Кубке африканских наций.

Также организация потребовала изменить на форме золотой цвет, которым подписаны имена и номера игроков.