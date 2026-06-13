https://news.day.az/tourism/1841167.html AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку - Нахчыван Рейсы AZAL по маршруту Баку - Нахчыван возобновлены, и в настоящее время полеты выполняются в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии". Отметим, что после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжается в штатном режиме.
AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку - Нахчыван
Рейсы AZAL по маршруту Баку - Нахчыван возобновлены, и в настоящее время полеты выполняются в соответствии с графиком.
Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Отметим, что после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжается в штатном режиме.
Ранее мы сообщали, что два рейса AZAL в Нахчыван вернулись в Баку.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре