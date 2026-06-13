AZAL возобновил рейсы по маршруту Баку - Нахчыван

Рейсы AZAL по маршруту Баку - Нахчыван возобновлены, и в настоящее время полеты выполняются в соответствии с графиком.

Об этом сообщает пресс-служба ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

Отметим, что после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжается в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что два рейса AZAL в Нахчыван вернулись в Баку.