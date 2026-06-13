В США начали расследование в отношении OpenAI
Группа генеральных прокуроров нескольких американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI, разработчика ChatGPT. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, коалиция прокуроров направила компании повестку 12 июня. В запросе фигурируют документы, касающиеся рекламы, привлечения и удержания пользователей, обработки персональных данных, а также деятельности в отношении несовершеннолетних и пенсионеров. Кроме того, прокуроров заинтересовали материалы о моделях глубокого обучения, склонности искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и внутренней политике компании.
Представитель OpenAI заявил изданию, что компания серьезно относится к обеспокоенности прокуроров и намерена конструктивно взаимодействовать с ними.
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