В США начали расследование в отношении OpenAI

Группа генеральных прокуроров нескольких американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI, разработчика ChatGPT. Об этом сообщает Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, коалиция прокуроров направила компании повестку 12 июня. В запросе фигурируют документы, касающиеся рекламы, привлечения и удержания пользователей, обработки персональных данных, а также деятельности в отношении несовершеннолетних и пенсионеров. Кроме того, прокуроров заинтересовали материалы о моделях глубокого обучения, склонности искусственного интеллекта соглашаться с пользователем и внутренней политике компании.

Представитель OpenAI заявил изданию, что компания серьезно относится к обеспокоенности прокуроров и намерена конструктивно взаимодействовать с ними.