Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50-55%.

Какой будет погода в регионах Азербайджана?

В ряде районов страны ожидаются периодические дожди. Местами осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 29-34° тепла, в горных районах ночью - 10-15° тепла, днем - 18-23°, местами до 25-30° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az