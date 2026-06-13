Министр станцевал "Яллы" с выпускниками

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сегодня принял участие в мероприятии "Последний звонок" в Гяндже.

Как сообщает Day.Az, министр, присутствовавший на торжестве в полной средней школе №10 имени Мамеда Хади, поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей жизни.

После выступлений Амруллаев станцевал вместе с выпускниками и педагогическим коллективом школы национальный танец "Яллы".

Представляем эти кадры: