https://news.day.az/society/1841194.html Министр станцевал "Яллы" с выпускниками - ВИДЕО Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сегодня принял участие в мероприятии "Последний звонок" в Гяндже. Как сообщает Day.Az, министр, присутствовавший на торжестве в полной средней школе №10 имени Мамеда Хади, поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей жизни.
Министр станцевал "Яллы" с выпускниками - ВИДЕО
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сегодня принял участие в мероприятии "Последний звонок" в Гяндже.
Как сообщает Day.Az, министр, присутствовавший на торжестве в полной средней школе №10 имени Мамеда Хади, поздравил выпускников и пожелал им успехов в дальнейшей жизни.
После выступлений Амруллаев станцевал вместе с выпускниками и педагогическим коллективом школы национальный танец "Яллы".
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