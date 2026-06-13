В Шуше проходит Форум по конкуренции стран-членов ОТГ

В городе Шуша при организации Государственного агентства по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики начал работу Форум по конкуренции руководителей ведомств по конкуренции стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В форуме принимают участие руководители и высокопоставленные представители ведомств по конкуренции Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии и Турецкой Республики Северного Кипра, заместитель генерального секретаря ОТГ, а также представители профильных государственных структур и частного сектора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

После официальной части мероприятия состоится панельная дискуссия на тему "Формирование политики конкуренции как одна из движущих сил ОТГ: региональное сотрудничество".

В рамках форума сегодня также состоится 3-е заседание руководителей ведомств по конкуренции стран-членов ОТГ.

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