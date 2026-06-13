Народная артистка Азербайджана Флора Керимова поблагодарила Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за особое внимание к ее лечению, передает Day.Az.

Как сообщила Trend падчерица Ф.Керимовой Ягут Иманова, народная артистка размещена в больницу в связи с проблемами со здоровьем, а Первый вице-президент Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение Флоры Керимовой.

Кроме того, Ф. Керимову посетил помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, ему рассказали о ходе лечения народной артистки.