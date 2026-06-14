https://news.day.az/hitech/1841232.html В США электросамокат превратили в реактивный болид - ВИДЕО Инженер и блогер Warped Perception представил необычный эксперимент, превратив обычный электросамокат в транспортное средство на реактивной тяге. Как передает Day.Az, для этого он установил на внедорожный электросамокат Fiido Beast турбину с тягой около 445 Н.
В США электросамокат превратили в реактивный болид - ВИДЕО
Инженер и блогер Warped Perception представил необычный эксперимент, превратив обычный электросамокат в транспортное средство на реактивной тяге.
Как передает Day.Az, для этого он установил на внедорожный электросамокат Fiido Beast турбину с тягой около 445 Н.
В результате получился самокат, способный развивать значительно более высокую мощность по сравнению со стандартными моделями. Видео эксперимента быстро распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди пользователей.
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