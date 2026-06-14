В США электросамокат превратили в реактивный болид

Инженер и блогер Warped Perception представил необычный эксперимент, превратив обычный электросамокат в транспортное средство на реактивной тяге.

Как передает Day.Az, для этого он установил на внедорожный электросамокат Fiido Beast турбину с тягой около 445 Н.

В результате получился самокат, способный развивать значительно более высокую мощность по сравнению со стандартными моделями. Видео эксперимента быстро распространилось в социальных сетях и вызвало активное обсуждение среди пользователей.