Азербайджанские гребцы завоевали бронзовую медаль на Кубке мира

Азербайджанские спортсмены успешно приняли участие в Кубке мира по академической гребле, проходившем в болгарском Пловдиве, с 12 по 14 июня.

Как сообщает Day.Az, Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев, представлявшие Азербайджан, заняли третье место в соревнованиях по гребле на легких двухместных лодках.

Пара финишировала третьей на дистанции 2000 метров и завоевала бронзовую медаль.