https://news.day.az/sport/1841305.html Азербайджанские гребцы завоевали бронзовую медаль на Кубке мира - ФОТО Азербайджанские спортсмены успешно приняли участие в Кубке мира по академической гребле, проходившем в болгарском Пловдиве, с 12 по 14 июня. Как сообщает Day.Az, Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев, представлявшие Азербайджан, заняли третье место в соревнованиях по гребле на легких двухместных лодках.
Азербайджанские гребцы завоевали бронзовую медаль на Кубке мира - ФОТО
Азербайджанские спортсмены успешно приняли участие в Кубке мира по академической гребле, проходившем в болгарском Пловдиве, с 12 по 14 июня.
Как сообщает Day.Az, Зия Маммадзаде и Нурлан Пашаев, представлявшие Азербайджан, заняли третье место в соревнованиях по гребле на легких двухместных лодках.
Пара финишировала третьей на дистанции 2000 метров и завоевала бронзовую медаль.
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