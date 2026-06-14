В Баку введут временные ограничения на парковку на этих улицах

В связи с проведением в Баку ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития временно будет ограничена работа ряда парковочных зон.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

В связи с мероприятием, которое пройдет 16-19 июня, часть парковочных площадок будет недоступна для использования.

Ограничения затронут следующие зоны парковки:

улица Тебриз (P10640)

улица Иззеддина Гасаноглу (P11053)

проспект Бюльбюля (P90055)

улица Физули (P90217)

улица Зарифы Алиевой (P90242)

улица Рихарда Зорге (P98202 и P90202)

Ограничения вступят в силу с 20:00 15 июня 2026 года и будут действовать до 20 июня 2026 года.