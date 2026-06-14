https://news.day.az/society/1841303.html В Баку введут временные ограничения на парковку на этих улицах В связи с проведением в Баку ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития временно будет ограничена работа ряда парковочных зон. Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Баку введут временные ограничения на парковку на этих улицах
В связи с проведением в Баку ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития временно будет ограничена работа ряда парковочных зон.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Milli.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В связи с мероприятием, которое пройдет 16-19 июня, часть парковочных площадок будет недоступна для использования.
Ограничения затронут следующие зоны парковки:
-
улица Тебриз (P10640)
-
улица Иззеддина Гасаноглу (P11053)
-
проспект Бюльбюля (P90055)
-
улица Физули (P90217)
-
улица Зарифы Алиевой (P90242)
-
улица Рихарда Зорге (P98202 и P90202)
Ограничения вступят в силу с 20:00 15 июня 2026 года и будут действовать до 20 июня 2026 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре