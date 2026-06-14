На фоне падения выручки Xbox ждут серьезные структурные изменения

Microsoft рассматривает несколько вариантов реорганизации игрового бизнеса Xbox на фоне снижения выручки подразделения и продолжающегося пересмотра корпоративной стратегии. Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди рассматриваемых сценариев фигурирует выделение Xbox из структуры основного бизнеса Microsoft. Кроме того, руководство якобы изучает возможность преобразования игрового подразделения в полноценную дочернюю компанию или создания на его базе совместного предприятия с отдельной моделью управления.

Собеседники The Information подчеркивают, что речь пока идет лишь о предварительных обсуждениях. В краткосрочной перспективе серьезных изменений в организационной структуре Xbox не ожидается.

Интерес к возможной реструктуризации возник на фоне ухудшения финансовых показателей Xbox. Ранее сообщалось, что совокупная годовая выручка игрового подразделения за последние пять лет сократилась почти на $500 млн, несмотря на крупные инвестиции Microsoft в игровой бизнес и приобретение крупных издателей.

Также руководство Xbox намерено увеличить вложения в развитие ключевых франшиз компании. В частности, Аша Шарма выступает за расширение финансирования серий The Elder Scrolls, Fallout и Halo. Предполагается, что дополнительные инвестиции помогут ускорить производство новых игр и повысить эффективность работы внутренних студий.

Отмечается, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла и финансовый директор компании Эми Худ уже поддержали инициативу по увеличению расходов на разработку проектов в следующем финансовом году, который стартует в июле. При этом окончательный размер бюджета еще находится на стадии согласования.