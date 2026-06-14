ЧМ-2026: Германия начинает путь, Нидерланды сыграют с Японией
Сегодня на чемпионате мира по футболу 2026 года будут сыграны матчи четвертого игрового дня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в центре внимания окажутся сборные Германии и Нидерландов, которые проведут свои первые встречи на турнире.
В матче группы E сборная Германии встретится с дебютантом чемпионатов мира Кюрасао. Поединок начнется в 22:00 по бакинскому времени.
После полуночи в борьбу вступят представители группы F. Сборная Нидерландов сыграет с Японией. Стартовый свисток прозвучит в 01:00.
Еще один матч группы E состоится между Кот-д'Ивуаром и Эквадором. Команды выйдут на поле в 04:00.
Завершит программу игрового дня встреча группы F между Швецией и Тунисом. Матч начнется в 07:00 по бакинскому времени.
Расписание игрового дня:
14 июня
22:00. Германия - Кюрасао
15 июня
01:00. Нидерланды - Япония
04:00. Кот-д'Ивуар - Эквадор
07:00. Швеция - Тунис
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре