Фон дер Ляйен заподозрили в причастности к ситуации с Каллас

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может стоять за реформой дипломатического аппарата Евросоюза и потенциальным лишением полномочий главы евродипломатии Каи Каллас. Как передает Day.Az, об этом написало издание Euronews.

В статье указали, что между Каллас и Европейской службой внешних действий, с одной стороны, нарастает напряженность между фон дер Ляйен и Европейской комиссией, с другой. По мнению авторов, глава ЕК превысила свои полномочий, поскольку не раз комментировала внешнюю политику. Подобные действия подорвали позицию Каллас на посту главы евродипломатии.

"На самом деле, некоторые дипломаты подозревают, что громкий скандал, вызванный французской газетой, является не чем иным, как результатом внутриведомственных распрей", - заключается в публикации.