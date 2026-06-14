Утечка показала все три складных смартфона Samsung рядом

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фотографии макетов трех складных смартфонов Samsung: Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Судя по опубликованным материалам, Samsung намерена еще сильнее дифференцировать линейку складных смартфонов. Несмотря на общую принадлежность к семейству устройств с гибкими дисплеями, модели будут заметно отличаться как по габаритам, так и по пропорциям корпуса.

Согласно предыдущим утечкам, Galaxy Z Fold 8 Ultra сохранит характерный для серии высокий и узкий форм-фактор, а также получит тройную основную камеру с телеобъективом. В свою очередь стандартный Galaxy Z Fold 8, который ранее фигурировал в утечках как Galaxy Z Fold 8 Wide, предложит более широкий корпус и дисплей с пропорциями, близкими к планшетам.

Galaxy Z Flip 8 традиционно останется самым компактным представителем семейства в форм-факторе раскладушки, ориентированный на пользователей, которым важны портативность и небольшие размеры устройства в сложенном состоянии.

По слухам, презентация новых складных смартфонов Samsung состоится в июле 2026 года.