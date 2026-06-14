https://news.day.az/world/1841416.html Соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие часы - Трамп Американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном уже должен был быть подписан, но церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по объектам движения "Хезболлах" в Бейруте. Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X журналист Axios Барак Равид. "Это все перевернуло.
Соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие часы - Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном уже должен был быть подписан, но церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по объектам движения "Хезболлах" в Бейруте.
Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X журналист Axios Барак Равид.
"Это все перевернуло. Это задержало подписание на несколько часов. Оно должно было состояться сейчас. Теперь оно запланировано на несколько часов позже", - привел слова хозяина Белого дома Барак Равид.
"Это так плохо, я не мог в это поверить. За час до того, как мы должны подписать соглашение", - добавил Трамп.
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