Соглашение между США и Ираном будет подписано в ближайшие часы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум между США и Ираном уже должен был быть подписан, но церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по объектам движения "Хезболлах" в Бейруте.

Как передает Day.Az, об этом написал на своей странице в X журналист Axios Барак Равид.

"Это все перевернуло. Это задержало подписание на несколько часов. Оно должно было состояться сейчас. Теперь оно запланировано на несколько часов позже", - привел слова хозяина Белого дома Барак Равид.

"Это так плохо, я не мог в это поверить. За час до того, как мы должны подписать соглашение", - добавил Трамп.