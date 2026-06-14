В США обратили внимание на перевооружение Германии и Японии

Германия и Япония, которые были союзниками во время Второй мировой войны, активно перевооружаются и укрепляют свои связи. Об этом пишет New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание пишет, что обе страны сейчас настороженно относятся к США, а их опасения по поводу Китая и России усиливаются. Ожидается, что сотрудничество Берлина и Токио усилится на ближайшей встрече лидеров стран "Большой семерки". И стороны уже обмениваются технологиями и вооружениями.

"На этот раз Япония и Германия объединяются в оборонительном ключе: Берлин поддерживает действия Украины против России, а Токио опасается угроз со стороны Китая и Северной Кореи. Они присоединяются к другим "средним державам" со схожими взглядами", - отметило NYT.

Также журналисты рассказали, что в последние годы в обеих странах ослабли антимилитаристские движения, которые продвигают идеалы мира, дипломатии, свободной торговли и культурного обмена. А угрозы президента США Дональда Трампа отказаться от обеспечения безопасности в Европе ускорили стремление двух стран к перевооружению.

СМИ напомнило, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити разместила в южной Японии ракеты большой дальности, способные достичь Китая, и отменила послевоенные запреты на экспорт оружия. Также Япония заключила сделку на сумму $6,5 млрд на поставку военных кораблей в Австралию и ведет переговоры с Филиппинами и Индонезией об их экспорте.

При этом весной 2026 года в Токио десятки тысяч человек протестовали против решений об увеличении экспорта оружия и создании национального разведывательного агентства. Так, один из организаторов протестов Нахоко Хисияма отметила, что "политика Такаити вызывает глубокую озабоченность, поскольку она направлена на превращение Японии в военную державу".