https://news.day.az/sport/1841408.html Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в финал отбора на Кубок Европы Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала путевку в финал квалификационного этапа Кубка Европы-2026. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в полуфинальном поединке наша команда встретилась с хозяйками площадки - сборной Косово.
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в финал отбора на Кубок Европы
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала путевку в финал квалификационного этапа Кубка Европы-2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в полуфинальном поединке наша команда встретилась с хозяйками площадки - сборной Косово.
Азербайджанские баскетболистки разгромили своих соперниц со счетом 21:5 и уверенно шагнули в решающую стадию турнира.
Финальный матч начнется сегодня в 20:05 по бакинскому времени.
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