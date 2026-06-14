Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в финал отбора на Кубок Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала путевку в финал квалификационного этапа Кубка Европы-2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в полуфинальном поединке наша команда встретилась с хозяйками площадки - сборной Косово.

Азербайджанские баскетболистки разгромили своих соперниц со счетом 21:5 и уверенно шагнули в решающую стадию турнира.

Финальный матч начнется сегодня в 20:05 по бакинскому времени.