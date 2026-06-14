Раскрыта продлевающая время работы ноутбука секретная настройка

Для увеличения времени автономной работы портативного компьютера нужно внести изменения в настройки экрана. Об этом сообщает издание BGR, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы медиа объяснили, что экран ноутбука - один из самых энергозатратных компонентов устройства. "Если вы хотите продлить время работы батареи вашего девайса, одним из самых простых решений является регулировка уровня яркости", - рассказали журналисты. По их словам, эффект от применения секретной настрйки будет заметен сразу.

В операционной системе (ОС) Windows настройки автояркости можно найти в параметрах - они находятся в разделе с дисплеем. Для ее включения нужно перевести переключатель "Автоматически изменять яркость при изменении освещения" в активное положение. В компьютерах на macOS эта настройка называется "Автоматически регулировать яркость".

Также авторы посоветовали чаще пользоваться кнопками ручной регулировки яркости дисплея. Их нужно использовать, когда есть возможность еще больше снизить яркость экрана - ниже установленного автоматикой порога. "При работе в помещении достаточно 40-60 процентов яркости, а на улице для лучшей видимости может потребоваться увеличить этот показатель", - заметили специалисты. Они напомнили, что снижение яркости не только увеличивает время автономной работы, но и уменьшает нагрузку на глаза.