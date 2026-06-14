Азербайджанский шахматист досрочно стал чемпионом UzChess Cup

Традиционный международный шахматный турнир UzChess Cup, проходящий в Узбекистане, близится к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, накануне заключительного тура определился победитель соревнований в категории Challenge.

Чемпион Азербайджана Мухаммед Мурадлы, одержавший победы во всех семи сыгранных партиях, досрочно обеспечил себе первое место. В активе азербайджанского шахматиста 7 очков из 7 возможных.

В последнем туре Мурадлы встретится с представителем Узбекистана Жахонгиром Вахидовым. Однако независимо от исхода этой партии азербайджанский гроссмейстер сохранит лидерство и завершит турнир на первой строчке.

Таким образом, Мухаммед Мурадлы досрочно стал победителем UzChess Cup в категории Challenge, продемонстрировав безупречную игру на протяжении всего турнира.