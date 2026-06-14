Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального спасения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих страницах в социальных сетях поделился публикацией по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Day.Az представляет публикацию: 