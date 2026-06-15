Ирина Зарецка завоевала золотую медаль Премьер-лиги Karate1 в Марокко

Лидер сборной Азербайджана по каратэ Ирина Зарецка завоевала золотую медаль на престижном турнире Премьер-лиги Karate1, прошедшем в столице Марокко - Рабате.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, титулованная спортсменка не оставила шансов своим соперницам в весовой категории до 68 кг.

Зарецка, продемонстрировавшая уверенное выступление на протяжении всего международного турнира, завершила финальный поединок убедительной победой и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Отметим, что сборная Азербайджана выступает на этих соревнованиях под руководством старшего тренера Рашада Гусейнова.