После голосования - к миру: итоги выборов в Армении и новый облик региона

Автор: Акпер Гасанов

Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов, состоявшихся 7 июня. Результат оказался не просто убедительным - он стал политическим приговором тем силам, которые строили свою кампанию на реваншистских настроениях и уверенности в том, что деньги способны заменить доверие общества.

Партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила 726 819 голосов, или 49,7456%, что позволяет ей единолично сформировать правительство. Это означает не только сохранение власти, но и четкий сигнал: значительная часть армянского общества выбрала курс на продолжение нынешней политической линии.

На втором месте оказался блок "Сильная Армения", связанный с российским миллиардером Самвелом Карапетяном, набравший 23,2710% голосов. Однако даже этот результат сегодня сопровождается неопределенностью: до сих пор не ясно, примет ли этот блок мандаты и пойдет ли в парламент.

Сам факт подобных колебаний говорит о многом. Политическая сила, созданная в авральном режиме исключительно под эти выборы, по всей видимости, не обладает внутренней устойчивостью и самостоятельностью. Складывается впечатление, что окончательное решение о ее дальнейших действиях будет приниматься не столько в Ереване, сколько за его пределами - с оглядкой на внешних кураторов.

На третьем месте - блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с результатом 9,9231%. И это, пожалуй, один из самых показательных итогов этих выборов. Еще до голосования представители реваншистского лагеря уверенно заявляли о своей будущей победе. Их риторика строилась на убеждении, что общество якобы готово вернуть к власти старые элиты.

В ход шли не только громкие заявления, но и куда более приземленные инструменты - в первую очередь, финансовые ресурсы. Огромные капиталы, накопленные за годы пребывания у власти или вблизи неё, активно использовались для банального подкупа избирателей. Раздача денег, давление, попытки манипулировать настроениями - все это стало частью избирательной кампании.

Но результат показал: деньги не гарантируют победу. Более того, теперь эти методы могут обернуться серьёзными юридическими последствиями. После оглашения окончательных итогов неизбежно встанет вопрос о расследовании фактов подкупа, и с многих из тех, кто раздавал взятки, могут спросить по всей строгости закона.

Особое внимание в этом контексте привлекает судьба Гагика Царукяна. Его партия "Процветающая Армения" набрала лишь 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер. Для политика, долгое время остававшегося одним из самых влиятельных игроков в соседней стране, это фактически означает политическое поражение.

Но последствия могут быть куда серьезнее, чем просто потеря парламентского представительства. Царукян известен своими колоссальными активами, происхождение которых неоднократно становилось предметом обсуждения. В новых политических условиях он рискует столкнуться не только с утратой влияния, но и с пересмотром тех экономических позиций, которые формировались годами. Иными словами, речь может идти о потере им значительной части "нажитого непосильным трудом".

Таким образом, выборы 7 июня стали не просто электоральным событием, а водоразделом между прошлым и будущим. Реваншисты потерпели крах и он носит системный характер. На этом фоне особенно важно обратить внимание на внешнеполитическое измерение происходящего.

В Дилижане состоялась рабочая встреча помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Стороны обсудили вопросы мирной повестки, подчеркнули важность диалога и обменялись мнениями по мерам доверия между обществами двух стран.

Более того, была достигнута договоренность о продолжении контактов и проведении следующей встречи уже в Азербайджане. Этот факт сам по себе говорит о многом. Он свидетельствует о том, что после выборов у армянского руководства появляется больше политического пространства для продвижения мирной повестки. Укрепление позиций действующей армянской власти снижает уровень внутреннего давления со стороны радикальных и реваншистских сил, что, в свою очередь, открывает перед ней возможности для более прагматичного диалога с Баку.

Именно поэтому можно говорить о том, что итоги выборов объективно приблизили перспективу подписания большого мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Конечно, этот процесс не будет простым и быстрым. Исторические противоречия, взаимное недоверие и сложные политические реалии никуда не исчезли. Но ключевое условие для продвижения вперед - наличие политической воли и устойчивой власти, способной принимать решения и не оглядываться на реваншистские настроения. Именно это условие, судя по итогам выборов, в Армении сегодня сформировано.