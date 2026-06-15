Джош Хокит нокаутировал Деррика Льюиса на турнире UFC в Белом доме

В ночь с 14 на 15 июня в столице Соединённых Штатов Америки (США) Вашингтоне на лужайке у Белого дома проходит крупный турнир промоушена UFC Freedom 250.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, в главном карде в тяжёлом весе встретились американцы Джош Хокит и Деррик Льюис.

Хоккит одердал в данном поединке победу техническим нокаутом во втором раунде. Джош доминировал на протяжении почти всего боя, Льюис же выглядел измотанным. Во второй пятиминутке Хокит нанёс несколько точных попаданий, Льюис упал на канвас, а судья был вынужден остановить поединок.

На счету Хокита теперь 10 побед в 10 боях. В UFC он выиграл четыре из четырёх поединков. Льюис потерпел 14-е поражение в карьере. На его счету также 29 побед и один бой без результата.