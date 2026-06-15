https://news.day.az/world/1841422.html Эпичные кадры извержения вулкана Фуэго - ВИДЕО В сети распространились эпичные кадры извержения вулкана Фуэго. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Эпичные кадры извержения вулкана Фуэго - ВИДЕО
В сети распространились эпичные кадры извержения вулкана Фуэго.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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