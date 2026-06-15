В Иране раскрыли детали проекта меморандума с США

В Иране опубликовали проект меморандума с США, состоящий из 14 пунктов.

Как передает Day.Az, текстом документа поделилось государственное агентство Mehr.

Согласно опубликованному документу, проект соглашения предусматривает:

1. Немедленное и постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан.

2. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

3. Прекращение морской блокады и возобновление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней.

4. Вывод американских военных из районов, окружающих Иран.

5. Приостановка санкций в отношении иранской нефти и восстановление доступа Тегерана к нефтяным доходам.

6. Выделение США и их союзниками 300 млрд долларов на восстановление последствий войны в Иране.

7. Проведение в течение 60 дней переговоров по окончательному соглашению, сосредоточенному на ядерной программе Ирана и широком снятии санкций.

8. Подтверждение Ираном обязательства не разрабатывать ядерное оружие в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

9. Отказ США от введения новых санкций и размещения дополнительных войск на время переговоров.

10. Разморозка иранских активов на сумму 24 млрд долларов в течение переговорного периода.

11. Создание механизма мониторинга и утверждение окончательного соглашения Советом Безопасности ООН.

12. Исключение из переговоров вопросов, связанных с ракетной программой Ирана и поддержкой региональных союзных группировок.

13. Введение механизма международного контроля за выполнением договорённостей.

14. Подготовка и подписание окончательного соглашения после завершения переговоров.