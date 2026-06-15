Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Мир сегодня переживает один из самых турбулентных периодов в новейшей истории. Войны, санкционные войны, переформатирование альянсов - в такой обстановке способность государств не просто удерживать позиции, но и наращивать влияние становится настоящим политическим искусством. Азербайджан и Турция этим искусством овладели в полной мере.

15 июня - особая дата в в истории Азербайджана. День национального спасения, связанный с возвращением к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева. А пять лет назад эта дата приобрела еще одно важное значение: именно 15 июня 2021 года в Шуше - городе, ставшем символом победы в Отечественной войне, - Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях.

За десятилетия двустороннего сотрудничества Баку и Анкара выстроили солидную договорно-правовую базу: соглашения о дружбе и всестороннем сотрудничестве, о стратегическом партнерстве, протоколы о взаимопомощи. Декларация же объединила эти документы и переосмыслила их в свете принципиально новой реальности, которую создала победа Азербайджана в 44-дневной войне.

Подписание декларации сопровождалось заявлениями лидеров обеих стран. Президент Ильхам Алиев, выступая перед прессой, особо остановился на роли Турции в период войны.

"С первых часов войны он (Президент Турции - прим.ред.) сказал, что Азербайджан не один. Это, с одной стороны, воодушевило нас, а с другой, - остановило намеревавшиеся вмешаться все силы, круги. Он сказал, что Турция находится рядом с Азербайджаном, и с первых часов до последних минут войны поддержка моего дорогого брата и Турецкой Республики, братского турецкого народа придавала нам дополнительные силы. Эта политическая и моральная поддержка воодушевляла нас. Месседжи, поздравления, поддержка, выражение солидарности, поступавшие из всех уголков Турции, ещё раз продемонстрировали всему миру наше единство", - подчеркнул глава государства.

Эта победа изменила многое - в том числе расстановку сил на Южном Кавказе. Турция закрепила позиции в регионе. А Азербайджан превратился из страны с замороженным конфликтом в государство, восстановившее территориальную целостность и страну, которая ныне диктует логику регионального развития. Шушинская декларация зафиксировала эту новую реальность юридически и политически.

Декларация содержит конкретные механизмы союзнического взаимодействия.

Стороны договорились координировать внешнеполитические шаги, поддерживать друг друга на международных площадках, совместно противодействовать угрозам со стороны третьих государств. Отдельный блок посвящен военному сотрудничеству: обмену опытом, кадрами, технологиями, совместному развитию вооруженных сил. По своей сути это положение сопоставимо с принципом коллективной обороны - тем, что в рамках НАТО закреплен в статье 5.

Помимо этого, декларация закрепляет совместную работу по развитию транспортных и энергетических коридоров - в первую очередь Среднего коридора и Зангезурского коридора. Последний имеет принципиальное значение: его реализация обеспечит прямое сухопутное сообщение между Азербайджаном и Турцией через Нахчыван.

Один из ключевых параметров азербайджано-турецкого альянса - его природа. Оба государства самодостаточны, оба проводят реально независимую внешнюю политику, оба руководствуются собственными национальными интересами. При этом эти интересы в большинстве принципиальных вопросов совпадают, что само по себе редкость в современной политике.

Союзы, выстроенные вокруг единственного центра силы, как правило, неустойчивы: стоит этому центру ослабеть - и вся конструкция начинает трещать. Партнерство равноправных - другое дело. Именно такой моделью и является азербайджано-турецкий альянс, закрепленный Шушинской декларацией.

Особую актуальность Шушинская декларация приобретает и в современных геополитических условиях. На фоне напряженности на Ближнем Востоке и сохраняющейся нестабильности в различных частях мира союз Азербайджана и Турции становится важным фактором обеспечения региональной устойчивости. Значение документа сегодня выходит далеко за рамки двусторонних отношений, оказывая влияние на более широкий геополитический контекст.

За прошедшие пять лет Шушинская декларация доказала свою жизнеспособность и стратегическую значимость. Она стала практическим механизмом укрепления союзнических отношений между двумя государствами. Декларация закрепила новую политическую реальность, сформировавшуюся после освобождения азербайджанских земель, и создала прочную основу для дальнейшего развития сотрудничества между Баку и Анкарой.

Впрочем, Азербайджану и Турции никакой особый документ не нужен для того, чтобы стоять плечом к плечу. Два государства, связанные языком, историей и общей судьбой, и без деклараций знают, что делать в трудный момент. Шушинская декларация - зеркало этого союза. Союза двух братских государств, основанного на доверии, общих интересах и взаимной поддержке.