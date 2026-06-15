В Баку завершился международный турнир "Гимнастика для всех"

14 июня на площади Фонтанов в Баку прошел второй день международного Challenge-турнира "Гимнастика для всех".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Заключительный день фестиваля запомнился гала-шоу команд-победителей. Участники вновь представили свои выступления, разделив с зрителями радость достигнутого успеха.

Одним из главных событий дня стала церемония награждения победителей в различных номинациях. Дипломами и подарками были отмечены участники, признанные лучшими в номинациях "Лучший костюм", "Лучшее выступление", "Самый возрастной участник", "Самый юный участник" и "Самый активный участник в социальных сетях".

Победителем в номинации "Лучшее выступление" стала команда "Dark Storm" из Абшерона, а в номинации "Лучший костюм" - команда "African Echo", представлявшая Нахчыван. Также были определены победители в номинациях "Самый возрастной участник", "Самый юный участник" и "Самый активный участник в социальных сетях".

Во время гала-шоу энергичные и яркие выступления команд создали на площади Фонтанов по-настоящему праздничную атмосферу гимнастики. Программы, подготовленные участниками с большой самоотдачей и любовью, вызвали живой интерес зрителей и были встречены бурными аплодисментами.

Второй день четвертого Бакинского международного Challenge-турнира "Гимнастика для всех" вновь продемонстрировал, что гимнастика - это вид спорта, который независимо от возраста и возможностей объединяет людей, способствуя популяризации здорового и активного образа жизни.