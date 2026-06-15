Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции, проходящей в Шуше

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в обращении говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Сердечно приветствую вас на международной конференции "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе", проходящей в Шуше.

Это престижное международное мероприятие, организуемое с 2022 года, имеет особое значение на фоне сложных геополитических процессов, происходящих в современную эпоху. Ежегодный рост числа участников конференции, ставшей важной составляющей продвигаемой Азербайджаном идеи установления регионального мира и стабильности, вселяет уверенность в том, что в будущем она внесет достойный вклад в общую безопасность и международное сотрудничество.

Азербайджан, столкнувшийся после восстановления независимости с оккупацией, международными угрозами и несправедливостью, неизменно вел борьбу за обеспечение своей территориальной целостности, безопасной жизни своих граждан и одновременно стремился к налаживанию сотрудничества и добрых дружественных отношений между странами мира. Наши земли, долгие годы находившиеся под гнетом, были освобождены от армянской оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и проведенной в 2023 году однодневной антитеррористической операции, суверенитет и территориальная целостность страны были полностью восстановлены. Тем самым выполнение резолюций Совета Безопасности ООН, которые почти 30 лет оставались на бумаге, было обеспечено самим Азербайджанским государством.

Наша страна проводит решительную политику, направленную на установление и поддержание прочного мира и стабильности в регионе. Подписание в прошлом году в Вашингтоне Совместной декларации между лидерами Азербайджана и Армении при свидетельстве Президента США Дональда Трампа, парафирование мирного соглашения полностью изменили ситуацию на Южном Кавказе. Реализуемый в этом контексте Зангезурский коридор соединит основную часть Азербайджана с его Нахчыванским регионом, а также станет одним из главных сегментов Среднего коридора.

Объявление 2026 года в Азербайджане "Годом градостроительства и архитектуры" и проведение на высоком уровне Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН в Баку являются наглядным примером последовательной гуманитарной деятельности нашей страны в постконфликтный период. На этом форуме Азербайджан представил почти 60 тысячам участников из 182 страны мира современную инфраструктуру, сформированную на основе современных градостроительных концепций в освобожденных от оккупации Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, а также достойные условия жизни, созданные для более чем 85 тысяч азербайджанцев, которые в настоящее время проживают там в обстановке безопасности.

Будучи сторонником справедливого мирового порядка и создания безопасных условий жизни для человечества, Азербайджан прилагает усилия к тому, чтобы не только регион, но и Евразия в целом превратились в надежное пространство для сотрудничества. Решительные шаги, предпринятые совместно с дружественными и братскими странами, особенно с тюркским миром, имеют особое значение в точки зрения международного сотрудничества и превращают нашу семью - тюркский мир в один из влиятельных геополитических центров XXI века.

На примере этой важной международной конференции можно видеть, что стремление политических партий, выражающих различные политические интересы, к конструктивному диалогу, ответственному поведению и совместной деятельности, основанной на национальных интересах, для сохранения здоровой атмосферы сотрудничества и солидарности как между странами, так и в обществе служит дальнейшему укреплению взаимного доверия.

Уверен, что настоящая конференция, проводимая партией "Ени Азербайджан" по случаю Дня национального спасения, ознаменованного спасением Азербайджана Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и годовщины подписания исторической Шушинской декларации, выполняя функцию гибкого механизма, внесет существенный вклад в сохранение устойчивого сотрудничества между странами-участницами.

Желаю успехов работе конференции, всем дружественным странам, которые вы представляете, - мира и процветания".