Эрдоган прокомментировал договоренностях Вашингтона и Тегерана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение США и Ирана, назвав договоренности, "в которых давно нуждался весь мир", важным событием на пути к миру и спокойствию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации турецкого лидера в соцсетях выражается искренняя надежда на то, что американо-иранское соглашение "будет способствовать установлению прочного мира и безопасности в регионе, где расположена Турция". Глава государства призвал все стороны избегать риторики и действий, которые могли бы спровоцировать эскалацию напряженности в период, предшествующий непосредственному подписанию соглашения.

"Важно проявлять бдительность в отношении возможных провокаций",- говорится в публикации.

Эрдоган поблагодарил Пакистан за "исключительные посреднические усилия в деле обеспечения результативности переговоров", а также Катар и Саудовскую Аравию - за поддержку дипломатических инициатив.

"Турция будет и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира, стабильности и спокойствия в регионе, вносить вклад в долгосрочные решения, основанные на дипломатии и международном праве", - заверил политик.