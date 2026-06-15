Эрдоган прокомментировал договоренностях Вашингтона и Тегерана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал соглашение США и Ирана, назвав договоренности, "в которых давно нуждался весь мир", важным событием на пути к миру и спокойствию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в публикации турецкого лидера в соцсетях выражается искренняя надежда на то, что американо-иранское соглашение "будет способствовать установлению прочного мира и безопасности в регионе, где расположена Турция". Глава государства призвал все стороны избегать риторики и действий, которые могли бы спровоцировать эскалацию напряженности в период, предшествующий непосредственному подписанию соглашения.
"Важно проявлять бдительность в отношении возможных провокаций",- говорится в публикации.
Эрдоган поблагодарил Пакистан за "исключительные посреднические усилия в деле обеспечения результативности переговоров", а также Катар и Саудовскую Аравию - за поддержку дипломатических инициатив.
"Турция будет и впредь поддерживать все усилия, направленные на установление мира, стабильности и спокойствия в регионе, вносить вклад в долгосрочные решения, основанные на дипломатии и международном праве", - заверил политик.
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