Более 80 тысяч человек живут и работают на освобожденных территориях

В города и села на освобожденных от оккупации территориях возвращается жизнь, в школах и детских садах слышен детский смех.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов на международной конференции на тему "Региональный вклад в глобальную безопасность: миростроительство на Южном Кавказе".

Он отметил, что в новых построенных современных жилых комплексах бывшие вынужденные переселенцы строят новую жизнь в квартирах, подаренных им руководством государства.

"Сегодня на освобожденных от оккупации территориях живут и работают свыше 80 тысяч человек. Более половины из них составляют бывшие вынужденные переселенцы. На сегодняшний день в Шуше восстановлено около 30 памятников местного и национального значения", - подчеркнул А.Керимов.