В Европе приветствовали соглашение между США и Ираном

Европейская комиссия приветствует достигнутое между США и Ираном соглашение, подчеркивая, что первоочередным приоритетом должна стать его быстрая и полная реализация всеми вовлеченными сторонами.

Как передает Day.Az, об этом говорится в официальном заявлении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанном в связи с достижением соглашения между США и Ираном.

"Я приветствую соглашение, достигнутое между США и Ираном в результате продолжительных дипломатических усилий ряда партнеров. Сейчас приоритетом является его быстрая и полная реализация всеми сторонами", - говорится в заявлении.

По словам главы ЕС, соглашение, как ожидается, позволит немедленно возобновить работу Ормузского пролива, при этом подчеркивается необходимость восстановления свободы судоходства без взимания пошлин. Председатель отметила, что это развитие имеет важное значение как для региональной стабильности, так и для мировой экономики, поскольку оно потенциально открывает путь к более широким переговорам о мире и безопасности на Ближнем Востоке. Кроме того, глава Еврокомиссии указала, что соглашение в конечном итоге должно привести к прекращению ядерной и баллистической программ Ирана наряду с его дестабилизирующей региональной деятельностью.

Однако руководство ЕС подчеркивает, что устойчивый мир на Ближнем Востоке остается недостижимым, пока Ливан охвачен огнем, призывая все стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана через подлинное прекращение огня.

"Европа вновь призывает все стороны уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана и обеспечить подлинное прекращение огня", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Также институт отметил важный геополитический урок кризиса, указав, что энергетическая зависимость вновь была использована как инструмент давления. Для противодействия этой уязвимости организация намерена сосредоточиться на диверсификации маршрутов поставок и развитии альтернативных экспортных коридоров с целью снижения зависимости от стратегического узкого места Ормузского пролива. Этот вопрос планируется обсудить на предстоящей встрече G7 в Эвиане вместе с партнерами из стран Персидского залива и более широкого Ближнего Востока.