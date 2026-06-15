В Азербайджане начался пляжный сезон

С 15 июня в Азербайджане официально объявляется открытие пляжного сезона.

Как передает Day.Az, в связи с этим все официальные пляжи на территории страны будут предоставлены в пользование гражданам, а также туристам.

Для комфортного и безопасного отдыха тех, кто хочет провести летние каникулы у моря, соответствующие государственные структуры завершили необходимые подготовительные работы и уборку территорий.

В целях охраны жизни и здоровья граждан на пляжных территориях начинают работу посты Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям. Специалисты напоминают, что во избежание несчастных случаев следует пользоваться только официально разрешенными пляжами, находящимися под контролем спасателей.

В то же время Государственная служба по контролю за использованием и охраной вод при Агентстве водных ресурсов представила пробы морской воды в Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения. В связи с пляжным сезоном в стране начат мониторинг пляжей.

Соблюдение чистоты на пляжах, социальной дистанции и общих правил порядка является важным условием. Отдыхающих просят не загрязнять окружающую среду, обращать внимание на запрещающие знаки и не заходить в море в дни с нестабильными погодными условиями.

Отметим, что в течение пляжного сезона, который традиционно продлится до середины сентября, в зонах отдыха и развлечений будут продолжены меры контроля.