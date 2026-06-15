Нетаньяху отказал Трампу

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что Израиль не будет выводить войска из Ливана и не считает себя обязанным выполнять "ливанскую оговорку" в соглашении США с Ираном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильские источники.

По его данным, Нетаньяху "ясно дал понять", что Армия обороны Израиля останется на занимаемых ею в настоящее время позициях в Ливане и продолжит действовать против угрозы со стороны шиитского движения "Хезболлах", включая "уничтожение террористической инфраструктуры и реагирование на любые нападения на Израиль".

Ранее официальные лица США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. По словам замглавы МИД Ирана Казема Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать в том числе ядерную программу Тегерана, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан.