https://news.day.az/politics/1841481.html Посольство Турции о значении Шушинской декларации Исключительные братские отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией пять лет назад, с подписанием Шушинской декларации Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым, вышли на новый и исторический этап.
Посольство Турции о значении Шушинской декларации
Исключительные братские отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией пять лет назад, с подписанием Шушинской декларации Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым, вышли на новый и исторический этап.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Турции в Азербайджане, размещенной в социальной сети X по случаю 5-й годовщины подписания Шушинской декларации.
"Мы и впредь будем решительно продолжать укреплять и развивать наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах на основе целей, определенных Шушинской декларацией, и общего видения будущего", - отмечается в публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре