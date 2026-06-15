Посольство Турции о значении Шушинской декларации

Исключительные братские отношения и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией пять лет назад, с подписанием Шушинской декларации Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Ильхамом Алиевым, вышли на новый и исторический этап.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Турции в Азербайджане, размещенной в социальной сети X по случаю 5-й годовщины подписания Шушинской декларации.

"Мы и впредь будем решительно продолжать укреплять и развивать наше сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах на основе целей, определенных Шушинской декларацией, и общего видения будущего", - отмечается в публикации.