Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

В Азербайджане 16 июня ожидается температура воздуха до 32 градусов тепла.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Однако днем в некоторых местах возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 17-20 градусов тепла, днем - 27-31 градус тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в некоторых местах временами ожидаются дожди. Местами возможны интенсивные осадки, гроза и град. Вечером в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20 градусов тепла, днем - 27-32 градуса тепла, в горах ночью - 7-12 градусов тепла, днем - 16-20 градусов, местами - 23-26 градусов тепла.

С подробным прогнозом погоды на неделю можно ознакомиться по ссылке.