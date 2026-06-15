Баку приветствовал соглашение между США и Ираном

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с достигнутым соглашением между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.

Как передает Day.Az, текст заявления опубликован на официальном сайте МИД Азербайджана.

"Приветствуем достигнутое соглашение по Меморандуму о взаимопонимании между Соединёнными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран.

Высоко оцениваем важную посредническую роль Исламской Республики Пакистан в переговорном процессе, а также вклад других региональных партнёров.

Надеемся, что будущие переговоры, которые будут выстроены на основе этого важного достижения, внесут вклад в обеспечение устойчивого мира и стабильности", - говорится в заявлении.