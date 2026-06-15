https://news.day.az/society/1841519.html За два дня в Азербайджане изъяли десятки кг наркотиков В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 13 и 14 июня, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 32,7 килограмма, а также 1807 таблеток сильнодействующих препаратов. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.
За два дня в Азербайджане изъяли десятки кг наркотиков
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 13 и 14 июня, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 32,7 килограмма, а также 1807 таблеток сильнодействующих препаратов.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.
Отмечается, что решительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.
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