За два дня в Азербайджане изъяли десятки кг наркотиков

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 13 и 14 июня, были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом около 32,7 килограмма, а также 1807 таблеток сильнодействующих препаратов.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что решительные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются.