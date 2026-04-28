Жителям дома, построенного на коллекторе в Кешле, будет оказана материальная помощь

Жителям, чьи дома пришли в непригодное состояние в результате сильных дождей на улице Р.Багирова в поселке Кешля Хатаинского района города Баку, будет оказана материальная помощь.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это включено в перечень работ по устранению последствий ущерба, нанесенного сильными ливнями и образовавшимися селевыми потоками в Баку и различных регионах Азербайджана.

Так, жителям снесенного индивидуального жилого дома по адресу ул. Р.Багирова, 36/12 "б" будет выплачена единовременная материальная помощь.

Отмечается, что выполнение указанных работ поручено Исполнительной власти города Баку.

Напомним, что данный дом был снесен, поскольку был построен над коллекторной линией.

Ранее мы сообщали, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении более 85 миллионов манатов на ликвидацию последствий ливней и селевых потоков в городе Баку и различных регионах Азербайджана.