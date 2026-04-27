В мае почти половина месяца будет нерабочей

Согласно производственному календарю на 2026 год, в мае в Азербайджане будет 14 нерабочих дней.

Как сообщает Day.Az, в связи с тем, что 9 мая (День Победы над фашизмом) приходится на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом, 11 мая (понедельник) также будет объявлен нерабочим днем. Таким образом, 9, 10 и 11 мая станут подряд выходными днями.

Вместе с тем, как и в марте, в мае совпадают два праздника - Гурбан байрамы (27-28 мая) и День независимости (28 мая). По этой причине 29 мая также будет нерабочим днем. Таким образом, наряду с 27, 28 и 29 мая, 30 и 31 мая (выходные дни) также будут днями отдыха.

В итоге в мае, включая субботы и воскресенья, общее число нерабочих дней составит 14. Следующий рабочий день после длинных выходных начнется с 1 июня.