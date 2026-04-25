Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы
Азербайджанский борец Арсений Джиоев (86 кг) провел полуфинальную схватку в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране (Албания).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представитель Азербайджана одолел Гиорги Элбакидзе (Грузия) - 2:1
Таким образом, Джиоев уже обеспечил себе как минимум "серебро".
Ранее Арсений Джиоев одолел представителя Молдовы Евгения Михаелкана и завершил схватку с полным преимуществом - 11:0.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре