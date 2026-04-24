Пентагон рассматривает санкции для союзников по НАТО

В Пентагоне обсуждают возможные меры наказания для союзников США по НАТО, которые отказались поддержать американские войска в войне с Ираном, включая приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр позиции по претензиям Великобритании на Фолклендские острова.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Варианты наказания изложены в электронном письме Пентагона, в котором выражается разочарование по поводу отказа некоторых союзников предоставить США доступ, права на размещение баз и пролет над Ираном. Однако в письме не предлагается закрытие баз в Европе.

Чиновник отметил, что один из предложенных вариантов включает отстранение "проблемных" стран от ключевых или престижных позиций в НАТО.

Целью предложенных мер является послать четкий сигнал союзникам по НАТО, чтобы "уменьшить чувство превосходства со стороны европейцев".