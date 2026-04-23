"Челси" может возглавить специалист из чемпионата Саудовской Аравии

"Челси" рассматривает Маттиаса Яйссле, тренера саудовского "Аль-Ахли", в качестве кандидата на пост главного тренера после увольнения Лиама Росеньора.

По информации источников, лондонский клуб уже провел предварительные переговоры по возможному назначению 38-летнего специалиста.

Яйссле возглавляет "Аль-Ахли" с лета 2023 года. До этого он тренировал "РБ Зальцбург" и "Лиферинг". На данный момент команда занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии с 66 очками после 28 туров. Контракт Яйссле с "Аль-Ахли" рассчитан до лета 2027 года.